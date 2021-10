Non solo la Juventus, su Vlahovic c’è anche il Manchester City. Stop Atlético

Non c’è solo la Juventus (LEGGI QUI) su Dusan Vlahovic. Le mosse di mercato dei bianconeri potrebbero condizionare quelle dell’Atlético Madrid, che già qualche mese fa si era mosso concretamente per l’attaccante della Fiorentina. Per gli iberici, che ad agosto non avevano trovato l’accordo con l’entourage del serbo, spunta un altro problema: se la Juventus non dovesse riscattare Morata, lo spagnolo tornerebbe alla corte di Simeone rendendo impossibile il colpo Vlahovic.

Più concreta la pista che porterebbe al Manchester City, che nelle ultime settimane si è affacciato per capire le intenzioni del classe 2000. Anche in questo caso, potrebbe andare in scena un intreccio con la Juventus per Gabriel Jesus, altro calciatore che piace alla Vecchia Signora. Secondo La Gazzetta dello Sport, se Vlahovic non ricucisse con l’ambiente fiorentino, il prezzo del suo cartellino scenderebbe ulteriormente anche in caso di cessione a gennaio. Una cosa è certa: la partita per il futuro del numero nove della Fiorentina, anche se tutti fanno finta di niente, è cominciata.