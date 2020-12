Nonostante i risultati “in rialzo”, Diego Della Valle chiede aiuto…allo Stato Italiano!

Oltre a tracciare le future strategie del gruppo che dirige, Tod’s, il’ex Presidente della Fiorentina Diego Della Valle lancia alcune idee sul sostegno che lo Stato può offrire alle aziende. Il manager per la moda chiede sostegni non una tantum, ma di lungo periodo. In questo modo le imprese possono davvero uscire dalla crisi scatenata dal coronavirus. A tal proposito, Tod’s chiuderà l’anno con “risultati meno malvagi di quanto ci si potesse attendere” anche grazie alla spinta dell’Asia e del digitale. Nell’intervista al Messaggero, Della Valle ipotizza due livelli di aiuti. Uno destinato alla piccole imprese, “meno strutturate e più bisognose”, comprese quelle commerciali: “Non solo un contributo una tantum, ma un rimedio per uscire da questa situazione”.

