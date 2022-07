Nonostante la smentita di Pradè, il Torino continua a temere la concorrenza della Fiorentina per Praet

In quel di Torino non credono alla smentita di Daniele Pradè a proposito di Dennis Praet. Secondo il sito torinogranata.it, infatti, la Fiorentina sarebbe tutt’altro che fuori dalla corsa al centrocampista del Leicester.

Praet l’anno scorso ha giocato in prestito al Torino, che adesso vorrebbe riscattarlo. Ma la Fiorentina – si legge – non avrebbe mollato la presa, bensì semplicemente starebbe aspettando che il Leicester abbassi il prezzo. E per il Torino, che già si è visto “scippare” dai viola Mandragora, potrebbe esserci il rischio di un’altra beffa.