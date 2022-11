Nonostante le difficoltà, i tifosi della Sampdoria caricano l’ambiente in vista della Fiorentina: “Abbiamo dimostrato di poter essere determinanti”

La Sampdoria non versa in una buona condizione, né in classifica, né in società. Per questo, la Federclubs, federazione dei club del tifo doriano, ha lanciato un messaggio ai tifosi blucerchiati in vista del match contro la Fiorentina. Questo quanto si legge nel comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook:

“Ora, più che mai: assieme a lei. Abbiamo dimostrato di poter davvero essere determinanti, in casa e in trasferta. Continuiamo a farlo, in questo ciclo di partite fondamentali. Trasciniamo i nostri ragazzi, sosteniamo la nostra amata. Riportiamo l’amico, il parente che ha lasciato la vita da stadio. Ora più che mai, lei ha bisogno di noi. Dal vivo. Federclubs»