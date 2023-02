Nonostante un arbitraggio più che discutibile la Fiorentina castiga il Braga anche al ritorno e vola agli ottavi di Conference League

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Sporting Braga 3-2 (15′ Andrè Castro, 32′ Djalo, 35′ Mandragora, 62′ Saponara, 83′ Cabral)

Fiorentina (4-3-3): Sirigu; Dodô (46′ Terzic), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco (60′ Castrovilli), Mandragora (76′ Amrabat), Bonaventura; Gonzalez (60′ Ikone), Cabral, Saponara (74′ Brekalo).

90′ +1 Finisce qui la partita! Dopo i due gol incassati la Fiorentina ribalta il Braga con i gol di Mandragora, Saponara e Cabral e vola, forte anche del risultato, vola agli ottavi di Conference League.

90′ Ci sarà un minuto di recupero.

87′ Occasione per il Braga, con Rodrigo Gomese che va di testa in area, ma c’è la grandissima parata di Sirigu!

86′ Tiro da lontano di Ricardo Horta, pallone che finisce sopra la traversa.

83′ GOOOOL!!!!! CABRAL!!!!!!!! Cross di Bonaventura in area e Cabral in spaccata spedisce il pallone in porta per il vantaggio della Fiorentina!!!!

81′ Cambio nel Braga: esce Niakate, va in campo Saatci.

79′ Ikone invece di tentare il tiro serve Bonaventura, che è costretto a girarsi sul limite dell’area per calciare, pallone che finisce sul fondo.

78′ Ne salta due Terzic e va al tiro, conclusione alta.

76′ Altro cambio nella Fiorentina: esce Mandragora, tocca ad Amrabat.

74′ Cambio sugli esterni per la Fiorentina: esce l’autore del gol del pareggio Saponara, torna in campo Brekalo.

72′ Cambi nel Braga: escono Banza e Djaló, vanno in campo Ruiz e Bruma.

71′ Ammonito Biraghi che ha protestato con l’arbitro per il cartellino a Martinez Quarta e la battuta veloce concessa agli avversari.

69′ Ammonito Martinez Quarta per un gomito alto su un avversario.

66′ Occasione per Bonaventura che va al tiro ma alza il mirino più del dovuto.

62′ Doppia sostituzione anche nel Braga: escono Andrè Horta e Pizzi, tocca a Ricardo Horta e Racic.

60′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Bianco e Gonzalez, vanno in campo Castrovilli e Ikone.

58′ GOOOOOOL!!!!! Saponara!!!! Grande strappo a centrocampo di Bonaventura che si invola verso la porta del Braga, apertura a sinistra per Saponara che mette la rasoiata sul secondo palo per il pareggio viola.

57′ Torna all’attacco il Braga con l’iniziativa di Rodrigo Gomes, ma il suo tiro non è preciso.

56′ Ammonito Gonzalez per gioco scorretto.

54′ Robe mai viste. L’arbitro ha annullato il gol a Cabral nonostante l’orologio avesse segnalato che il pallone era entrato in porta.

52′ Controllo al VAR sul gol da parte dell’arbitro lungo e incomprensibile.

49′ GOOOOOOOL!!!!! Cabral!!!! Grandissimo cross in area del subentrato Cabral che in scivolata mette il pallone sul secondo palo, para quando il pallone è già in porta Tiago Sà. 2-2 al ‘Franchi’!

46′ Primo Cambio nella Fiorentina: esce Dodô ammonito nel primo tempo, tocca a Terzic.

45’+3 Finisce qui il primo tempo. Dopo il doppio vantaggio del Braga la Fiorentina è tornata in partita con il gol di Mandragora siglato al 35′

45’+2 Cross di Dodô per Mandragora che va al colpo di testa in area, pallone che finisce alto.

45’+1 Ci prova ancora di testa Gonzalez, para Tiago Sà.

45 Saranno tre i minuti di recupero.

44′ Gioco in questi ultimi minuti della prima frazione molto spezzettato dalle continue interruzioni dell’arbitro.

41′ Saponara va al cross in area, Niakatè anticipa di testa Cabral.

38′ Ammonito Dodô per un fallo commesso a centrocampo.

35′ GOOOL!!! Mandragora! Bella combinazione tra Dodò e Bonaventura, il quale serve in area il centrocampista viola per la conclusione in porta

32′ Braga ancora in gol. Djalò controlla di petto in area evitando Ranieri e va al tiro in porta per il 2-0!

29′ Fiorentina che ha rallentato di nuovo la gestione del pallone, Braga che fa il suo gioco.

26′ Ancora insidiosa la formazione avversaria con una conclusione di Banza che non esce di molto. Deve darsi una smossa la Fiorentina.

23′ Braga pericoloso con Djalò che va al tiro da fuori, devia il pallone Sirigu.

20′ Tentativo di Saponara che va alla conclusione con il destro dentro l’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il suo tiro centra però il muro difensivo avversario.

18′ Prova ad accelerare i ritmi la Fiorentina con un giro palla più intenso.

15′ Gol del Braga! Andrè Castro spara un destro da fuori da fuori area su una ribattuta della difesa viola. C’era probabilmente fuorigioco, ma il gol è stato convalidato.

12′ Ritmi ancora lenti in campo, con il Braga che si sta facendo notare in fase offensiva soltanto con dei lanci lunghi.

9′ Che occasione per la Fiorentina! Cross di Biraghi e colpo di testa di Gonzalez, para prontamente Tiago Sà.

7′ Bella iniziativa personale di Saponara, pallone per Gonzalez in area che serve Bonaventura, ma il controllo e tiro del centrocampista viola non è ben calibrato

4′ Calcio d’angolo di Biraghi, pallone rimpallato dall’area che arriva alla disponibilità di Mandragora, il quale però cicca il tiro.

2′ Gioco fermo, c’è Banza del Braga a terra dopo uno scontro di gioco con Ranieri.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’!

Notte d’Europa per la Fiorentina al ‘Franchi’, che ritrova quel Braga che sette giorni fa aveva fatto a fettine in Portogallo. Si ripartirà proprio dal 4-0 dell’andata, per una formazione che cerca riscatto in una competizione diversa dal campionato. In palio, gli ottavi di finale di Conference League.

Appuntamento alle 21 allo stadio Artemio Franchi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

