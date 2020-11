Novembre viola su DAZN: ecco il programma delle prossime tre gare della Fiorentina

Per le prossime tre settimane le partite della Fiorentina verranno trasmesse in esclusiva da DAZN. La prima partita in programma è quella che andrà in scena sabato prossimo alle 20.45, dove la Fiorentina farà visita al Parma al Tardini. Dopo la sosta, il 22 novembre alle 12.30, sarà la volta di Fiorentina-Benevento, mentre la settimana successiva i viola sono attesi da un match difficilissimo a San Siro. Milan-Fiorentina si disputerà al canonico orario delle 15.

0 0 vote Article Rating