Novità tecnologica nel mondo del calcio: il fuorigioco semiautomatico esordirà al Mondiale in Qatar

La tecnologia conquista sempre più spazio nello sport e nel calcio in particolare. Come comunicato ufficialmente dalla FIFA, ci sarà una novità rivoluzionaria al Mondiale in Qatar, in programma tra novembre e dicembre 2022: sarà introdotto il fuorigioco semiautomatico.

Lo scopo di questa introduzione è placare le veementi polemiche che spesso si scatenano in questi casi. La classe arbitrale si affiderà alla cosiddetta “limb-tracking technology“, ovvero la tecnologia di tracciamento degli arti. Sul tetto di ogni stadio del Qatar, sono collocate 12 telecamere che dovranno registrare 29 punti di ogni giocatore per 50 volte al secondo. Inoltre, anche il pallone avrà all’interno un sensore che invierà dati addirittura 500 volte al secondo.

Di seguito, un post su Instagram (@brfootball) con le immagini del pallone del Mondiale 2022 e del sensore al suo interno: