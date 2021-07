Nuova avventura per Dabo: il centrocampista lascia l’Italia

Dopo tre anni e mezzo, Bryan Dabo saluterà l’Italia. Il centrocampista del Burkina Faso, che in Serie A ha vestito le maglie di Fiorentina, Spal e Benevento, ha infatti trovato un accordo con il Rizespor, squadra turca che milita nella Superlig.

Arrivato alla Fiorentina nel mercato invernale del 2018 per 3 milioni di euro, Dabo ha collezionato 10 presenze e un gol alla sua prima esperienza in Italia. Due anni più tardi – nel gennaio 2020 – l’addio alla Viola, per poi accasarsi in prestito alla SPAL. Infine, le 23 presenze dell’ultima stagione con il Benevento, dopo che i giallorossi che lo avevano acquistato a titolo definitivo.

Complice la retrocessione in Serie B, per Dabo è ora tempo di una nuova avventura. Molto probabilmente in Super Lig, con la maglia del Rizespor.