Nuova vita per Ribery? Basta con i compiti da ‘regista’

Non farà stravolgimenti Cesare Prandelli, come affermato in sala stampa, ma una delle prime modifiche dovrebbe riguardare Franck Ribery e la sua posizione, negli ultimi mesi divenuta sempre più simile a quella di un centrocampista aggiunto. D’altronde portare il pallone lassù in attacco si era dimostrato impresa sempre più difficile e il francese finiva per arretrare il suo raggio d’azione. Tra i propositi del neo tecnico viola c’è anche quello di avvicinare FR7 alla porta avversaria e distoglierlo da riferimento primario della manovra, anche perché poi il già di per sé disperso attaccante schierato a rotazione da Iachini finiva per rimanere lontano e isolato anche dal suo assist man. Il Ribery, versione prandelliana, dovrebbe assomigliare insomma più ad una seconda punta che ad un giocatore a tutto campo.

