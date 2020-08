Nuovo centravanti: La Fiorentina ha tracciato la propria strada. Le difficoltà però non mancano

La Fiorentina per il proprio attacco sembra aver tracciato una strada che porta verso Krzysztof Piatek. Su La Repubblica si sottolinea come l’operazione non sia affatto semplice anche perché l’attaccante polacco a gennaio è stato ceduto dal Milan all’Hertha Berlino per 28 milioni di euro. Una cifra importante e proprio per questo il club tedesco non ha alcuna intenzione di privarsene se non a certe condizioni.

Sempre sullo stesso quotidiano si legge che a Piatek piaccia l’idea di tornare in Italia piace e Firenze è una destinazione a lui molto gradita. L’Hertha non vuol fare sconti e chiede la stessa cifra spesa a gennaio. I viola invece per ora sono fermi ad un’idea di prestito oneroso che potrebbe diventare obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze.