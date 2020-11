Nuovo Franchi: Partita la lettera della Fiorentina e del Comune per il Mibact. Le tempistiche e i documenti allegati

Nella mattinata odierna vi abbiamo raccontato della volontà da parte della Fiorentina e del Comune di Firenze di spedire una lettera al MiBCAT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (LEGGI QUI).

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, nella giornata di oggi la lettera in questione è stata spedita a Roma accompagnata dalla richiesta esplicita di sapere quali sono gli elementi modificabili e quelli intoccabili all’interno dello Stadio Artemio Franchi. Dal momento in cui il MiBACT riceverà la lettera, ha l’obbligo di rispondere entro 90 giorni così come prevede il decreto ‘Sbloccastadi’.

Oltre a questo, è stata allegata la relazione dell’Università di Firenze che era già stata presentata qualche settimana fa in cui si poneva l’accento sulle condizioni critiche del Franchi e sui rischi che sarebbero incorsi in caso di mancato intervento in tempo breve.