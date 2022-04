Occasione ghiotta!

Italiano risolverà l’enigma all’ultimo momento ma sembra sempre più certa la presenza di Arthur Cabral dal 1’ per la partita di domani che attende la Fiorentina contro l’Empoli, dopo due settimane piene di lavoro al Centro Sportivo Davide Astori.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dopo la Lazio il 5 febbraio, potrebbe perciò essere tempo della seconda da titolare per il brasiliano. Con un gol segnato in casa del Sassuolo, manca ancora il primo gol tra le mura amiche: l’occasione di domani a pranzo potrebbe essere ghiotta.