Okaka: “La Fiorentina non parte di certo favorita. Se vincessimo guadagneremmo un bel pezzo di qualificazione”

Il lungo girovagare di Stefano Okaka per l’Europa, lo ha portato a giocare per l’Istanbul Basaksehir, prossimo avversario in Conference League della Fiorentina.

L’attaccante ha segnato tre reti in carriera ai viola: “I numeri dicono questo però ogni partita è a sé – ha detto Okaka al Corriere dello Sport-Stadio – Sarà un piacere affrontare i viola ma non penso che partano favoriti. Come dicevo, il calcio è cambiato: adesso non è più scontato nemmeno battere il Riga. Se non spingi, in Europa fai fatica”.

Una Viola in difficoltà in questo momento: “Siamo solo agli inizi della stagione: con l’allenatore che ha, la Fiorentina si riprenderà presto. Adesso vive un momento difficile, ma facendo leva sulle sue qualità la squadra ne verrà fuori. Giovedì sfida decisiva per il girone? No, però ci darebbe l’opportunità di accumulare un bel distacco sui viola se vincessimo: andare a +5 vorrebbe dire essere vicini al passaggio del turno”.

Clima caldo, ma fino ad un certo punto, questo è quello che si troverà davanti la squadra di Italiano: “In realtà noi non abbiamo molti tifosi – conclude Okaka – se la Fiorentina avesse giocato contro Besiktas o Galatasaray ci sarebbero stati 40mila tifosi. Ma pian piano tante persone stanno venendo a seguire anche noi”.