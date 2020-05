Oliveira: “Quando arrivai a Firenze gli arbitri erano contro di me. Poi la Fiorentina…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luis Oliveira ha raccontato su Instagram l’aneddoto di quel tuffo in Cagliari-Fiorentina: “Io ho avuto paura di Toldo, quando uscì. Ho chiuso gli occhi e mi sono buttato. Mi hanno fischiato il rigore. Mi sono pentito ma me ne dissero di tutte. Quando arrivai a Firenze gli arbitri erano tutti contro di me. In area mi buttavano giù, mi davano i calci ma nessuno ha fischiato. Poi la Fiorentina si fece sentire e cambiarono idea”

Poi facendo la Top 11 di Serie A, Oliveira ha anche inserito Federico Chiesa nella Top 11 di Serie A.