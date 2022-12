Oltre al danno, la beffa: Fiorentina a rischio per due giocatori del Monza. Problemi fisici nel test odierno

In avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina, il Monza non arriva nelle migliori condizioni. Dall’amichevole odierna giocata all’U-Power Stadium contro il Torino e persa 1-4, arrivano i report di due calciatori usciti malconci dal test, ovvero Andrea Petagna e Nicolò Rovella.

L’attaccante ex Napoli ha dovuto addirittura abbandonare il campo, poco prima della fine del primo tempo, a causa di una contusione al ginocchio. Il centrocampista, invece, ha giocato tutta la partita, ma ha rimediato un piccolo infortunio proprio in occasione del rigore che si è procurato. Entrambi sono punti interrogativi per quanto riguarda la trasferta a Firenze; condizioni da valutare nei prossimi giorni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.