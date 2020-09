O’Neill, l’ex campione uruguaiano e la lotta all’alcolismo: “Sono un’altra persona”. E si presenta in TV con una felpa della Fiorentina addosso FOTO FN

“Sto bene: sono un altro Fabian O’Neill. Negli ultimi tre mesi le mie condizioni sono migliorate sensibilmente”. Questo il racconto fatto dall’ex campione uruguaiano, che in Italia ha giocato con il Cagliari e con la Juventus e che, appese le scarpe al chiodo, si è letteralmente rovinato la vita, sopraffatto dall’alcool. O’Neill ha partecipato alla trasmissione Polideportivo sul canale televisivo uruguaiano Teledoce e si è presentato negli studi con una felpa della Fiorentina. Una mise molto particolare e sicuramente non usuale, specialmente per uno che con la squadra viola non ha avuto niente a che fare.

