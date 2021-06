Ora è anche ufficiale: la strada per la finale di Coppa Italia sarà meno affollata, addio (o quasi) alla Serie C

Dopo le discussioni dei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità da parte della Lega di Serie A, che ha annunciato la nuova formula della Coppa Italia per il triennio 2021-2024: addio quasi integrale alla Serie C e alle sue rappresentanti. Ce ne saranno comunque 4, le migliori della terza serie professionistica italiana. E poi naturalmente tutte le formazioni di Serie A e B, per un totale di 44 club, contro i 78 dell’attualità. Per il resto, le 8 teste di serie continueranno a subentrare a partire dagli ottavi di finale: una sorte che non spetterà neanche la prossima stagione alla Fiorentina, costretta dunque al 2° turno, i 32esimi di finale, per una strada meno affollata verso la finale, ma solo nelle sue fasi iniziali.