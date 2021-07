Orlandini: “Commisso brava persona, ma occhio a dare troppa fiducia a Barone”

L’ex centrocampista della Fiorentina Andrea Orlandini, in una lunga intervista a tuttomercatoweb.com, ha avuto modo di dire la sua sulla separazione tra la il club viola e Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: “Purtroppo Giancarlo non è mai stato considerato nonostante il suo grande sapere calcistico. La trovo una cosa brutta, quasi una vergogna, da parte del ds, dell’ad Barone e anche dei tecnici che si sono succeduti. La Fiorentina oggi è questa: si prende un calciatore di 28 milioni come Gonzalez, che sarà certamente molto forte ma che nell’anno passato ha comunque giocato solo 939 minuti (16 partite) nello Stoccarda. Nella Fiorentina non c’è società: il presidente Commisso è una bravissima persona ma non sa mandare avanti il club perchè non è a Firenze e ha troppa fiducia in Barone che è colui che a mio parere sta sbagliando. Cosa prevedo con il cambio di allenatore? Il cambio cè stato ma per adesso i giocatori per adesso sono i soliti. Ci può essere una resa del 20% in più col nuovo tecnico ma servono almeno due buoni giocatori da dieci milioni”.