Orlando: “Ho visto una Fiorentina in difficoltà e impaurita. Chiesa? Il problema della sua cessione è che i viola si sono liberati anche del suo sostituto naturale”

L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, in vista del match di stasera all’Allianz Stadium di Torino ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina è in un momento difficile: è una gara, quella di stasera, anche paradossalmente più facile da preparare perché non fare punti a Torino rientra purtroppo nella normalità, quindi non c’è nulla da perdere. Ho visto una Fiorentina in difficoltà, impaurita e con i giocatori che dovrebbero dare qualità, come Castrovilli, molto indietro. Chiesa? La Fiorentina è stata fondamentale per lui ma anche lui ha portato tanto ai viola, è un giocatore che 10-15 punti in un campionato li dava. Alla fine è arrivata l’offerta migliore per il calciatore e una buona offerta anche per la Fiorentina e quindi è stato giusto venderlo; il problema è stato non sostituirlo a dovere, o meglio dar via il sostituto naturale che era Sottil“.

