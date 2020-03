Papu Gomez: “Quando ho saputo che era stato contagiato ho chiamato subito Pezzella”

L’attaccante dell’Atalanta Papu Gomez ha parlato al quotidiano argentino Olè, chiamando in causa anche il capitano della Fiorentina German Pezzella: “Ho parlato con lui quando è arrivata la notizia del suo caso. Mi disse che stava bene, che aveva avuto la febbre per uno o due giorni e che ora doveva rispettare la quarantena, ma non aveva più nessun sintomo”. Un bel gesto da parte di Gomez, che si è subito preoccupato per la saluta del suo connazionale. D’altronde il Papu, per quanto possa giocare in una rivale della Fiorentina, si è sempre distinto per il comportamento fuori dal campo.