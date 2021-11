Parisi: “Il Sassuolo non è mai stato propenso a cedere i propri gioielli a gennaio. Nel 4-3-3 Ikonè è un giocatore in grado di far male”

Il procuratore e noto esperto di calcio francese, Fabio Parisi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle mosse di mercato della Fiorentina.

Di seguito le sue parole: “Tutti sanno chi è Berardi, un giocatore molto forte. Il Sassuolo i propri gioielli preziosi se li fa pagare a caro prezzo: per di più, non è mai stato propenso a cederli nel mercato di gennaio. Sarà importante arrivare a gennaio e vedere in che posizione di classifica sarà la Fiorentina”.

Parisi si sofferma poi su Ikonè: “E’ un calciatore ancora giovane, ma di talento. Arriverebbe dall’estero e potrebbe aver bisogno di un periodo di adattamento. Può dare tanto, nel 4-3-3 è un giocatore che può far male visto che salta l’uomo con velocità ed è molto tecnico”.