Partite rinviate, con l’ipotesi al momento più accreditata a rimetterci potrebbero essere i tifosi

Praticamente sfumata l’ipotesi di recuperare le partite rinviate in settimana, rinviando la Coppa Italia, la possibilità più concreta sembra essere un’altra. Recuperarle questo weekend, facendo slittare di una settimana le altre giornate. Tale soluzione prevede che si giochi comunque una giornata intera il 13 maggio, ma è ovvio che disputare in tale data, ad esempio, il 36esimo turno sarebbe più adeguato rispetto a disputare il 26esimo. Anche se la decisione finale verrà presa nell’Assemblea in programma mercoledì, la strada che verrà percorsa sembra essere questa. Si tratterebbe sicuramente della soluzione migliore per molti, ma non per tutti. A farne le spese, infatti, potrebbero essere gli abbonati o coloro che hanno già comprato un biglietto per le prossime partite. Mettiamo il caso che un tifoso viola abbia acquistato un biglietto per Fiorentina-Brescia, in programma Domenica 8 marzo alle 12.30. Se le giornate slittassero, tale gara verrebbe spostata al weekend successivo, in cui magari lo stesso tifoso è impossibilitato a recarsi al Franchi. Ecco, questo potrebbe essere l’unico problema della soluzione suddetta, anche se probabilmente meno importante e diffuso di tutti gli altri. Fermo restando che trovare un modus operandi che faccia contenti tutti è praticamente impossibile.