PASQUA FERMATO DOPO JUVENTUS-FIORENTINA…E ALLORA TANTO BENE NON HA FATTO

C’è poco da fare, se uno scorre la lista degli arbitri designati per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A, il nome di Fabrizio Pasqua non lo trova. E non c’è nemmeno tra i Var, gli Avar e compagnia cantante.

Ebbene sì, signori e signore: Pasqua è stato fermato, questo almeno per un turno (settimana prossima vedremo se lo stop sussisterà ancora). Non ci sono pareri ufficiali del designatore Nicola Rizzoli ma questa scelta vale più di una dichiarazione: evidentemente l’arbitro nato a Nocera Inferiore, tanto bene, come affermato dai dirigenti della Juventus e da tanti fiancheggiatori del club bianconero, non aveva fatto domenica scorsa.

Quello che era parso chiaro a tutti i tifosi, ma anche ai dirigenti e ai calciatori della Fiorentina, si è palesato apertamente in questa circostanza. Un rigore inventato, poca uniformità di giudizio all’interno della stessa gara, tutte cose che avevamo denunciato fin da subito e portato avanti nel corso della settimana, sono state notate anche da chi di dovere. E allora Pasqua, che nel frattempo ha redatto un referto da brividi nei confronti di chi rappresentava i gigliati allo Stadium, se ne starà buono, buono, a casetta sua nel weekend. E magari potrà ripensare in santa pace a quello che ha combinato in quel di Torino.