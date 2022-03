Pasqual: “Biraghi è diventato un uomo chiave. Questa Fiorentina mi ricorda quella del ’96”

Questo pomeriggio l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha partecipato alla partita per ricordare Davide con la maglia delle Glorie Viola. Queste le sue parole ai margini dell’evento:

“Per me è sempre un immenso piacere ricordare Davide: anche se ovviamente rappresenta una giornata triste visto che ormai sono passati quattro anni dalla sua scomparsa. É bello vedere la volontà da parte di tutti di continuare a ricordarlo per come era come giocatore, ma per quello che rappresentava fuori dal campo. Davide è stato un giocatore che ci ha accomunato. Ripeto, è bello voler ricordarlo all’interno della Fiorentina perchè è venuto a mancare un vero e proprio simbolo. Venuti? Sono convinto che giovedì sera abbia provato un’amarezza incredibile. Domani avrà subito la possibilità di potersi rifare, come ovviamente nella sfida di ritorno contro i bianconeri. I Viola hanno dimostrato di poter fare un bel calcio e di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra creando tanto. E’ normale che quando lasci qualcosa alla Juve puoi pagare dazio, ma se la strada è questa. Biraghi? Sta facendo un grandissimo campionato. Si sta dimostrando un uomo chiave della Fiorentina. Non solo per i gol, ma per ciò che trasmette ai suoi compagni. La Fiorentina ha trovato un degno capitano a cui auguro di guidare questa squadra. Europa? La squadra sta facendo qualcosa di straordinario, non devono porsi limiti. La cosa più importante è che se sono riusciti a trasformare la grande depressione dello scorso anno in entusiasmo. Se si va osservare la Fiorentina della passata stagione e quella di quest’anno, sono praticamente identiche: sono quasi gli stessi giocatori. Come possiamo vedere basta un allenatore diverso, con idee nuove e con la capacità di coinvolgere tutto lo spogliatoio ti fa raggiungere dei risultati veramente importanti e magari inaspettati. Molte volte mi capita di ripensare alla Fiorentina del 2005-2006 che arrivò quarta ma sulla quale nessuno ad inizio stagione avrebbe scommesso”