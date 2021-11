Pasqual: “Italiano si sta affermando ad un livello superiore. Vlahovic non si risparmia mai e fa il suo dovere, gli darei una pacca sulla spalla e gli direi…”

Undici anni alla Fiorentina e tre all’Empoli, Manuel Pasqual ha trascorso la sua carriera da calciatore nelle due squadre che si affronteranno sabato prossimo al Castellani.

Intervistato dal Corriere Fiorentino, Pasqual spende delle belle parole per Italiano: “Non era facile. Quando passi a allenare una squadra di livello superiore, anche se prima hai fatto grandi cose come quelle fatte da Italiano con lo Spezia, non è semplice affermarsi. Ma lui sta facendo bene anche con la Fiorentina, quindi ci sta riuscendo”.

Poi aggiunge: “Chi mi ha colpito di più della Fiorentina? È scontato ma dico Vlahovic, perché sta dimostrando di essere una persona seria: quando va in campo fa il suo dovere al 100%, non si risparmia mai, al di là delle vicende contrattuali. Poi dico Terracciano. Spesso i secondi sono visti con perplessità. Invece lui ha dimostrato di essere un titolare vero. Io c’ho giocato a Empoli, sapevo che poteva sfruttare bene il suo valore e lo ha fatto”.

E infine: “Se fossi ancora capitano, a Vlahovic darei una gran pacca sulla spalla e gli direi di continuare ad allenarsi e andare forte come sta facendo, lasciando stare vicende contrattuali ed extra campo”.