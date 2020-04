Passetti: “Utopistico che il Cagliari dopo questa situazione possa continuare a pagare l’ingaggio di Nainggolan”

Alla “Domenica Sportiva” di ieri sera ha parlato conche il direttore generale del Cagliari Mario Passetti. Il dirigente del club sardo si è espresso anche per quanto riguarda l’obiettivo di mercato viola Radja Nainggolan. Queste le sue parole: “Parleremo con il giocatore, anche se la nostra posizione è la stessa. Dopo questa situazione è utopistico che il Cagliari possa riuscire a permettersi l’ingaggio del belga. Quello che servirà sarà il dialogo con l’Inter, per capire se ci sarà la possibilità di andare avanti con questa operazione”. Nainggolan era approdato al Cagliari in estate in prestito gratuito dall’Inter, con lo stesso club nerazzurro che paga parte dello stipendio del calciatore (5 milioni netti a stagione).