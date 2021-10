Paura per Thiago Motta. Lieve malore in allenamento per un giocatore dello Spezia

Problemi in casa Spezia, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Nel corso dell’allenamento di stamattina agli ordini di Thiago Motta, infatti, il centrocampista Aimar Sher, che si stava allenando a parte, si è accasciato ed è stato portato in ospedale. Di seguito la nota dei liguri:

“Questa mattina il centrocampista aquilotto Aimar Sher, durante una seduta di allenamento differenziato, ha accusato un lieve malore che ha reso necessario il trasporto presso l’ospedale Sant’Andrea per alcuni esami diagnostici, i quali hanno dato esito negativo. Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore”.