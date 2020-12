Pedro freddo dal dischetto, ma il Flamengo esce dalla Libertadores. Un’eliminazione che allontana l’attaccante dalla permanenza in Brasile e lo avvicina alla Fiorentina

Il Flamengo esce a sorpresa dalla Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica), eliminata dopo i rigori dagli argentini del Racing di Avellaneda. L’attaccante ancora di proprietà della Fiorentina, Pedro Guilherme Abreu dos Santos, è stato freddo al momento di calciare il proprio tiro dal dischetto, ma l’errore di Willian Arão è stato decisivo nella sconfitta dei rossoneri.

Un’eliminazione che ha anche delle implicazioni di mercato. Il Flamengo si trova a dover fronteggiare infatti altre perdite economiche impreviste e la strada per il riscatto del giocatore dal club viola si fa più in salita. La trattativa con la Fiorentina va avanti, ma il club gigliato non sembra molto disponibile a venire incontro alle esigenze dei brasiliani, che vorrebbero aumentare le rate previste per il pagamento dei 14 milioni di euro per il riscatto.

In mancanza di un accordo tra le parti ecco che il giocatore, in questo momento, si allontana un po’ da Rio de Janeiro e si avvicina un po’ di più a Firenze. In attesa, ovviamente, della prossima puntata.