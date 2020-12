Pedro via: La Fiorentina ci guadagna tre milioni. A gennaio un nuovo attaccante per i viola

Pedro via dalla Fiorentina: il suo acquisto da parte del Flamengo è divenuto ufficiale nella giornata di ieri. Al di là del pagamento rateizzato, che ormai è divenuto comune di questi tempi in cui anche il calcio non se la passa benissimo, il club viola arriva a guadagnarci a livello economico tre milioni di euro (il rapporto ovviamente è tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto). Se avrà fatto un affare anche a livello tecnico questo saprà dircelo solo il tempo.

Intanto su La Gazzetta dello Sport si legge che a gennaio dovrebbe andarsene anche Cutrone per fare spazio a una nuova punta che arriverà nel mercato invernale. Viene confermato quanto scritto su Fiorentinanews.com da Marco Dell’Olio.