Pedullà: “A Duncan piace Firenze, domani l’incontro per Pedro. Thereau…”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando del calciomercato della Fiorentina: “Domani è fissato l’incontro tra la società viola e l’agente di Pedro, credo che la situazione si sbloccherà definitivamente. Il giocatore andrà al Flamengo, squadra che già da diverso tempo ha mostrato il suo concreto interessamento”

E su Thereau: “Le regole nel calcio devono essere riviste. Se un giocatore non gioca per 8 mesi è giusto che il suo contratto sia rivisto. Altrimenti i giocatori diventano un peso per le società”.

Ed ha concluso: “Per quanto riguarda Alfred Duncan, mi aspetto sicuramente importanti sviluppi in settimana. Lui vuole giocare, Firenze è una destinazione che piace ma dipenderà dalle richieste Sassuolo”