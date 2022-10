Pedullà: “Il doppio banchetto con gli Hearts non basta, anzi fa rabbia. In campionato bottino indecente”

Nonostante la grande enfasi e i grandi giudizi sul mercato viola, Alfredo Pedullà sembra apparentemente fare un po’ di marcia indietro nel giudizio dato sul suo sito alla Fiorentina, nel presentare la sfida di stasera con l’Inter: “E la Fiorentina? Non può bastare il doppio banchetto contro gli Hearts in Conference League, anzi quelle partite fanno quasi rabbia per il ritardo in campionato. Quindi, serve una prestazione davvero convincente e un risultato che riabiliti e che consenta di ritrovare fiducia. Dieci giornate e dieci punti, uno a partita: bottino indecente, serve una scossa”.