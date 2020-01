Pedullà: “La Fiorentina sta guardando all’estero per il centrocampo, e non sarà un colpo da sei mesi. Ranieri via appena arriva un altro difensore”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana facendo il punto sul mercato della Fiorentina: “La dirigenza sta monitorando delle alternative a Duncan guardando all’estero, anche se ancora non c’è un nome concreto. In ogni caso sarà un colpo non da sei mesi, ma in ottica futura come fatto con Cutrone. Ipotesi Vecino? Assolutamente esclusa, anche perché il giocatore è desiderato dal Tottenham che sta già parlando con l’Inter per Eriksen. Uscite? Saponara verso Lecce,Ranieri andrà all’Ascoli non appena la Fiorentina troverà un altro difensore. Pradè? Sarebbe molto ingeneroso accusarlo di avere lavorato male, considerando tutte le difficoltà e il poco tempo che ha avuto. I veri danni li ha fatti Montella“.