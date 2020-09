Pedullà: “La Fiorentina vuole provarci con forza per Torreira. Commisso…”

Il noto giornalista Alfredo Pedullà, ha riportato sul proprio sito alfredopedulla.com le prossime mosse della Fiorentina sul mercato: “Intanto la Fiorentina vuole fare un ultimi tentativo per Lucas Torreira. Non è un’operazione semplice, ci sta provando con forza anche il Torino, e ci sono altri club interessati al centrocampista destinato a lasciare l’Arsenal. Ecco perché la Fiorentina vuole fare un altro tentativo, anche con forza. Torreira è una priorità di Iachini (anche di Giampaolo…) e Commisso vuole capire gli eventuali margini per accontentarlo. Samuele Ricci, invece, sarà quasi sicuramente un investimento per il futuro”.

