Pedullà: “Milik ha rifiutato la cessione come ripicca per non essere andato alla Juventus. L’offerta della Fiorentina…”

Nel suo editoriale su WilliamHillNews ha parlato della trattativa che ha coinvolto la Fiorentina per Arkadiusz Milik l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Queste le sue parole a riguardo: “L’attaccate ha deciso di rimanere dov’è per una sorta di ripicca per non essere andato alla Juventus. Aveva due grandi occasioni, prima la Roma e poi la Fiorentina. L’offerta dei viola era rispettabilissima: 25 milioni al Napoli e contratto a 4 milioni a stagione per lui. Però Milik ha rifiutato l’ipotesi e ora questo potrebbe essere un boomerang per lui, perchè è la stagione che porta agli Europei e stare in tribuna non gli farà bene. La Polonia ha bisogno di lui ma stando fermo perderà la condizione fisica”.

