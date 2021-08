Pedullà: “Tottenham stregato da Vlahovic. Pronto un rilancio degli Spurs per l’attaccante della Fiorentina”

L’Atlético Madrid e il Tottenham sono le due squadre in pressing sulla Fiorentina per Dusan Vlahovic. Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio (LEGGI QUI), gli spagnoli sono pronti a presentare un’offerta da cinquanta milioni di euro più bonus per il serbo.

Gli Spurs, però, non hanno intenzione di mollare la prese e in caso di cessione di Harry Kane sono pronti a presentarsi alla porta della Fiorentina. Ne ha parlato su Twitter il giornalista Alfredo Pedullà: “La Roma aspetta il sì di Abraham, ma se va all’Arsenal può virare su Lacazette. Il Tottenham vuole rilanciare per Vlahovic e c’è sempre l’Atletico Madrid“.

Sul suo sito, lo stesso Pedullà ha aggiunto ulteriori dettagli: “Il Tottenham è rimasto assolutamente stregato dalle prestazioni di Dusan Vlahovic, al punto che starebbe preparando un forte rilancio anche da 60 milioni per strappare l’attaccante della Fiorentina all’Atetico Madrid. Ieri vi avevamo raccontato che soltanto un’offerta vicina ai 70 milioni, con i bonus, potrebbe mettere i viola nella condizione di cedere Vlahovic. Occhio quindi al Tottenham indipendentemente dal futuro di Kane“.