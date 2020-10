Opinionista di Sky ed ex calciatore, Luca Pellegrini al Messaggero Veneto ha parlato di ciò che aspetta l’Udinese domani a Firenze: “È questo il momento migliore per affrontare la Fiorentina e per provare a vincere, perché come spesso le capita nei momenti di poca stabilità, la Viola tende a incartarsi da sola. Io dico calma per il cambio modulo, perché la qualità deve dare sostanza senza perdere gli equilibri”.

