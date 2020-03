Il giovane azzurro non si nasconde e confessa: “Contro la Fiorentina il gol più bello della mia carriera”

Durante l’Ask Pellegrini sulle pagine social della Roma, il giocatore giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato anche della sua stagione. Guardando al suo gol più bello ha detto: “Il miglior gol? Penso il primo contro la Fiorentina, per la mossa che ha portato a realizzarlo”

Un gol bellissimo quello di Pellegrini che si ricorderà per sempre della sua gara a Firenze. Una partita che portò, poi, all’esonero di Vincenzo Montella.

“My best goal? Perhaps the one against Fiorentina, because of the move that led up to it.

“I have fond memories of my first goal, against SPAL in front of the Curva Sud, too – but I hope to score some even better ones soon!”

