Penultima chiamata per la Fiorentina Femminile: servono punti per la permanenza in Serie A. Ecco la formazione viola contro il Pomigliano

La Fiorentina Femminile scenderà in campo contro il Pomigliano alle 14:30 per il match valevole per la 21esima giornata di Serie A femminile. La squadra di Panico cerca punti importantissimi in ottica salvezza, trovandosi a due soli punti dalla zona retrocessione. Il Pomigliano inoltre è a sole due lunghezze di distanza e le viola potrebbero addirittura provare il sorpasso.

Un occhio alla partita tra Empoli e Napoli, con le partenopee al momento terzultime. Questa la formazione con cui scenderà in campo la squadra viola