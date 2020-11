Per Borja Valero è arrivato il momento di conoscere Prandelli mentre Pezzella continua il suo faticoso recupero

Assente ormai quasi da due mesi, Borja Valero ha fatto finalmente il suo ritorno in gruppo: come riportato da Radio Bruno infatti, lo spagnolo si è unito ai compagni per allenarsi in vista della ripresa del campionato di domenica prossima. Il numero 6 farà quindi la conoscenza ravvicinata con Cesare Prandelli che al momento del suo primo sbarco a Firenze era andato via da un paio d’anni. Una risorsa in più in mezzo al campo ma una ancora in bilico per quanto riguarda la difesa ed è la situazione che riguarda German Pezzella, ancora alle prese con il recupero dai problemi alla caviglia. Resta da capire quindi chi avrà a disposizione il nuovo tecnico viola per la sfida con il Benevento.

