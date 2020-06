“Per Chiesa non si parlerà più di 70 milioni. Le qualità di Carrascal non si discutono, ma chi lo prenderà dovrà saperlo gestire”

L’agente Fifa e intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha espresso la sua opinione su quale può essere il reale prezzo di vendita attuale dell’esterno viola Federico Chiesa. Di seguito le sue parole riportate da derbyderbyderby.it: “Qualche tempo fa ebbi un mandato per lavorare per portare al Milan Pedro De La Vega del Lanus, poi però alla fine saltò tutto. È un talento interessante, ricorda Chiesa della Fiorentina ma con meno strappo e più qualità nello stretto. A proposito di Chiesa: la pandemia farà abbassare le pretese economiche e non si parlerà più di 70 milioni di euro”. Poi un parere personale su Jorge Carrascal, centrocampista del River Plate cercato anche dalla Fiorentina: “Lo paragonano a James Rodriguez, che ha un grande talento. Dopo le esperienze in Spagna e Ucraina lo ha acquistato il River ed ora sta mostrando tutto il suo valore. Ha un vissuto particolare e quindi in alcuni momenti va gestito, ma le qualità non si discutono”.

0 0 vote Article Rating