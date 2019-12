Per Commisso è stato un anno d’oro: ecco di quanto è aumentato il patrimonio del presidente viola

Se da una parte la sua Fiorentina non decolla, dall’altra il business di Rocco Commisso sembra andare a gonfie vele. Con l’arrivo della fine dell’anno è giunto il momento di fare i conti anche per chi di zero sul conto in banca ne ha davvero parecchi e, tra questi, anche il neo numero uno viola. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il patrimonio di Commisso nell’ultimo anno è quasi raddoppiato, arrivando a toccare quota 7,11 miliardi.