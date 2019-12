Per il dopo Montella spunta anche il nome di Donadoni. La Fiorentina prende ancora tempo per la scelta definitiva

La Nazione di oggi descrive come la Fiorentina abbia ristretto a tre i candidati forti il sostituto in panchina di Vincenzo Montella. Nell’ordine i nomi sono: Beppe Iachini, Gigi Di Biagio e Cesare Prandelli., quest’ultimo in contatto con il club viola anche oggi poiché non sarebbe molto convito della proposta di sei mesi. La società gigliata ha preso contatti anche con l’ex Ct dell’Under 21, la proposta sarà formalizzata nei prossimi giorni, dopo un nuovo vertice telefonico con il presidente viola Rocco Commisso e con il ritorno di Di Biagio sarà tornato in Italia. Ma all’orizzonte spunta una nuova ipotesi, ovvero quella di Roberto Donadoni, sotto contratto con i cinesi dello Shenzen. L’ex tecnico di Napoli e Bologna è stato contattato e potrebbe decidere di liberarsi dal club orientale per puntare su Firenze. Commisso ha dato in ogni caso ordine ai suoi dirigenti di prendersi comunque del tempo prima di assegnare la panchina viola. Più facile ipotizzare che il dopo Montella prenda corpo a Natale, o subito dopo la giornata di festa.