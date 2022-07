Per Jovic una prima volta, per la sua compagna un ritorno in Italia: dietro il sì alla Fiorentina c’è anche il consiglio della partner?

Luka Jovic arriverà presto, forse già domani, in Italia per raggiungere la sua nuova squadra. Una destinazione inedita per il calciatore serbo ma di vecchia conoscenza per la sua compagna, Sofija Milosevic. L’ex ragazza di un altro ex viola, Adem Ljajic, si era innamorata del Bel Paese nel suo soggiorno romano, tanto da presumere di aver spinto il suo attuale compagno verso il capoluogo toscano.

La famiglia di Jovic, composta da due figli (uno dalla precedente compagna, Andjela Manitasevic, e uno dalla ex di Ljajic), lo seguirà a Firenze, per stargli vicino in questa nuova avventura che può rilanciarlo. A Madrid, infatti, gli appena 3 gol in 51 presenze testimoniavano di un rapporto mai sbocciato che è finito per costare ai Blancos circa 20 milioni per ogni rete segnata.

Di seguito una foto di Jovic e Sofija: