Per Kokorin lo svincolo è l’ipotesi più realistica, ma non potrà essere efffettuato prima di gennaio

Per l’attaccante russo della Fiorentina Aleksandr Kokorin non si muove niente sul mercato al momento. La Nazione di oggi riferisce che i viola stanno tentando da tempo di risolvere la situazione con il giocatore che però non sembra intenzionato a rescindere il contratto che lo lega ai viola fino al 2024.

L’ipotesi più probabile è quindi quella di uno svincolo a zero, operazione che non verrà svolta prima di gennaio 2023, ovvero nel corso della prossima sessione di mercato. Per questo motivo Kokorin potrebbe restare almeno per altri sei mesi in viola.