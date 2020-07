Per la fascia sinistra la Fiorentina guarda in casa di una neo-retrocessa inglese

C’è un nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina. Si tratta di Arnaut Danjuma, esterno classe 1997 del Bournemouth. Secondo tuttomercatoweb, l’olandese desidera partire dopo la retrocessione delle Cherries, e Pradè gli ha già messo gli occhi addosso. A inizio carriera Danjuma era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio olandese, poi in Inghilterra non ha brillato forse anche a cause delle difficoltà della sua squadra. Il prezzo non dovrebbe essere altissimo e per questo potrebbe trattarsi di una vera occasione per la Fiorentina, viste anche le difficoltà degli ultimi anni sull’out di sinistra.

