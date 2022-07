Per la Fiorentina Primavera confermato il ritiro a Fiumalbo: ecco la data d’inizio

Come lo scorso anno, la Fiorentina Primavera sarà in ritiro a Fiumalbo, in provincia di Modena. Confermata dunque la località in Emilia-Romagna per la squadra di Alberto Aquilani, che partirà domenica 24 luglio, giorno in cui finisce il ritiro della Prima Squadra a Moena. Il periodo di allenamento a Fiumalbo dovrebbe durare due settimane, fino al week end del 6-7 agosto.

Successivamente la squadra giovanile viola sarà nelle Marche per il memorial ‘Lanari-Bellezza‘ dall’8 al 13 agosto (LEGGI QUI).