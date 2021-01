Per l’arrivo di Andonov manca solo l’ufficialità e un giovane portiere viola va a giocare in Serie C

Come ha anticipato stamattina Tuttosport, il giovane portiere della Fiorentina Niccolò Chiorra si trasferirà al Grosseto, squadra che milita in Serie C. Una trattativa che anche noi possiamo confermare essersi chiusa definitivamente in queste ultime ore. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un possibile cambio nelle gerarchie dei tanti portieri viola, con il terzo portiere Federico Brancolini rimpiazzato nelle ultime due partite della Prima Squadra dal giovane Ricco (LEGGI QUI).

La cessione di Chiorra è un altro motivo per cui la Fiorentina ha acquistato il giovane Andonov, che sta svolgendo le visite mediche con la società gigliata. Per il suo approdo in viola manca solo l’ufficialità.