Per Nico Gonzalez un affaticamento muscolare da 15 giorni di riposo. Arrivano novità su Sottil

Secondo quanto riporta Radio Bruno, dal Centro Sportivo arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda gli acciaccati in casa Fiorentina. Durante l’allenamento odierno, nel gruppo viola mancavano Nico Gonzalez e Riccardo Sottil. Per quanto riguarda il primo, escluse possibili lesioni, si tratta quindi di un affaticamento muscolare e dovrebbe rimanere ai box per circa 15 giorni.

Sottil, invece, oggi ha svolto un lavoro differenziato e il suo rientro in gruppo dovrebbe essere abbastanza vicino.