“Per retrocedere la Fiorentina dovrebbe avere un tracollo. Sarri? Verrebbe volentieri, ma bisognerebbe offrirgli un progetto importante”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a tuttomwercatoweb: “Il gap con le concorrenti non fa dormire sogni tranquilli, ma è anche vero che le altre non stanno facendo meglio e questo fa morale. Poi la Fiorentina negli ultimi tempi sinceramente la vedo migliorata sul gioco, anche se preoccupa la mancanza di punti. Sono convinto però che ne verranno fuori, anche perché le altre vanno veramente piano. Per non rimanere in Serie A la Viola dovrebbe avere un tracollo”.

E poi ha aggiunto: “Per me manca un centrocampista dinamico che sappia dettare i tempi. In più ci vorrebbe una prima punta per affiancare Vlahovic, perché lui non lo è. Ieri si è visto che giocando con qualcuno accanto fa meno fatica. Sarri? Penso proprio che sarebbe adatto alla Fiorentina. Potrebbe allenare probabilmente qualsiasi squadra top, ma è normale che essendo da sempre simpatizzante viola potrebbe fare un’eccezione. Però ovviamente ci vuole un progetto importante, perché viene da Napoli, Chelsea e Juventus“.