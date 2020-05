Per ripartire la Fiorentina aspetta il protocollo… e Ribery

Al pari delle altre società di Serie A, la Fiorentina si sta organizzando in vista della ripresa degli allenamenti, rigorosamente in forma individuale almeno fino al 18 maggio. Nonostante l’ordinanza della Regione Toscana che dà il via libera, la società viola per il momento preferisce aspettare e tenere ancora chiuso il centro sportivo Davide Astori. La struttura di allenamento è stata sanificato da tempo e inoltre, come vi abbiamo svelato per primi, la Fiorentina ha già contattato Villa Olmi: sarà quello il luogo dell’eventuale ritiro della squadra di Beppe Iachini. Per ripartire, però, il club di Rocco Commisso vuole che prima sia emesso un protocollo di sicurezza approvato dal Comitato tecnico-scientifico. Nel frattempo si attende il rientro in Italia di Franck Ribery, ancora nella sua Baviera. Il francese è l’unico componente della rosa viola che in questo momento si trova all’estero, in attesa del via libera per tornare a Firenze. Quando rientrerà in riva all’Arno, dovrà sottoporsi agli ormai consueti 14 giorni di quarantena prima di potersi unire ai compagni di squadra.